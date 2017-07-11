Карты Xalq Bank подарят 45%-ные скидки в Qatar Airways

2017-07-11 14:38 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - С 13 по 19 июля владельцам пластиковых карт Xalq Bank, при покупке авиабилетов Qatar Airways в обоих направлениях для путешествий в период с 13 июля до 10 декабря 2017 года будут предоставленны грандиозные скидки – до 45 процентов. Как говорится в сообщении банка, распространенном во вторник, скидки действуют на полеты бизнес и эконом классами по 150 направлениям по всему миру.

Акцией могут воспользоваться владельцы всех карт Xalq Bank - Visa Platinum, Visa/MC Gold, Visa Classic/MC Standard, İnternet Kart, Visa Business/MC Business, MC World Black Edition а также зарплатных карт Xalq Bank. Авиабилеты можно приобрести на сайте авиакомпании www.qatarairways.az. Для получения скидки при покупке авиабилета на сайте авиакомпании, в строку “Промо-код” необходимо ввести слово best2017.

Пластиковые карты Visa Platinum, Visa/MC Gold, Visa Classic/MC Standard, İnternet kart, Visa Business/MC Business предоставляются в любом из филиалов банка бесплатно.