Прокурор потребовал лишить свободы бывшего депутата Дуньямина Халилова на 14 лет

2017-07-11 14:40 | www.apa.az | 4

Как сообщает АПА, на процессе под председательством судьи Ахмеда Гулиева прокурор потребовал лишить Дуньямина Халилова на 14 лет. Государственный обвинитель попросил также лишить свободы других обвиняемых Мансура Зейналова на 8 лет, Рауфа Алиева – на 4 года, Фархада Амирасланова – на 7 лет, Руслана Аскерова – на 4 года.

Процесс продолжится 13 июля.

Напомним, с лета 2015 года начался процесс ареста лиц, взявших кредиты в МБА. В связи с этим были задержаны несколько бизнесменов. Владелец Globus Plaza Дуньямин Халилов также обвиняется в мошенничестве. Он был задержан в феврале прошлого года в результате операции, проведенной сотрудниками Главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД. Решением Наримановского районного суда в его отношении была избрана мера пресечения в виде ареста. Д.Халилову было предъявлено обвинение по статье 178.3.2 (мошенничество с причинением крупного ущерба) УК АР.

Другими обвиняемыми являются Фархад Амирасланов, Сейфулла Сейфуллаев, Шакир Мусаев, Руслан Исмаилов, Мансур Зейналов и Рауф Алиев. В их отношении не была избрана мера пресечения в виде ареста. В общей сложности они обвиняются в присвоении 50 миллионов манатов.