«Исламское государство» подтвердило смерть своего лидера Абу Бакра аль-Багдади

2017-07-11 14:50 | www.apa.az | 4

Боевики террористической группировки «Исламское государство» объявили о гибели главаря организации Абу Бакра аль-Багдади.

Как передает АПА со ссылкой на ТАСС, об этом во вторник сообщил телеканал «Ас-Сумария».

Согласно информации, боевики ИГ выступили с кратким заявлением, в котором сообщили о смерти своего лидера Абу Бакра аль-Багдади, а также о том, что в ближайшее время объявят имя «нового халифа».

Отметим, ранее иранские СМИ распространили снимки, подтверждающие гибель аль-Багдади. В середине июня в Минобороны РФ сообщили, что в конце мая в Сирии в результате российского авиаудара, по предварительным данным, был уничтожен главарь ИГ и 300 боевиков.

2 июля «Ас-Сумария2 со ссылкой на источники в руководстве иракской провинции Найнава сообщил, что боевики ИГ в Ираке убили имама, упомянувшего во время молитвы вероятную гибель главаря ИГ. Группа сторонников террористической группировки, обосновавшаяся в населенном пункте Таль-Афар на западе Мосула, обвинила имама Абу-Катиба, входившего в близкое окружение аль-Багдади, в распространении крамолы.