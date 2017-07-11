Удобный способ оплаты страховых платежей и штрафов!

2017-07-11 14:20 | www.oxu.az | 4

Оплата штрафов за нарушение правил дорожного движения и обязательных страховых платежей намного удобна посредством платежных терминалов ExpressPay.

Так, ExpressPay дает возможность оперативной оплаты обязательных страховых платежей, штрафов за нарушение правил дорожного движения как пешеходов, так и водителей. Посредством более 500 платежных терминалов ExpressPay, установленных во многих торгово-развлекательных центрах, супермаркетах и магазинах, автозаправочных станциях вы можете быстро и удобно осуществлять оплаты в течение 24 часов.

Платежи и операции, осуществляемые посредством платежных терминалов ExpressPay моментально претворяются в жизнь и клиентам предоставляется квитанция на основе оплаты.

В настоящее время ExpressPay является самой обширной сетью платежных терминалов, предлагаемая банком и позволяющая осуществлять различные виды государственных платежей благодаря подключению к Правительственному Платежному Порталу, созданному Центральным Банком Азербайджанской Республики. Так, клиенты могут проводить операции по оплате таких государственных пошлин, как платежи по ипотеке, налоги и т.д. В целом, посредством платежных терминалов ExpressPay возможно совершать до 120 оплат по государственным услугам.

Дополнительно к этому платежные терминалы ExpressPay предоставляют возможность проводить оплаты Expressbank-а, других банков и небанковских кредитных организаций, страховых компаний, операторов мобильной связи, коммунальные платежи и платежи телефонной связи (Азтелеком), кабельного телевидения, интернет провайдеров, а также онлайн-игр, социальных сетей и других услуг.

Для получения более подробной информации об услугах Банка и ExpressPay вы можете обратиться в Информационный Центр «132», воспользоваться веб-сайтом www.expressbank.az или же связаться с нами посредством социальной сети Facebook www.facebook.com/Expressbank.