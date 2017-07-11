Приближается эра электромобилей

2017-07-11 14:30 | www.oxu.az | 4

Британские ученые спрогнозировали, что электромобили уже к 2022 году смогут полноценно конкурировать с машинами на бензиновом двигателе.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Lenta.ru, соответствующее исследование опубликовано в журнале Nature Energy, кратко о нем сообщает Имперский колледж Лондона (Великобритания).

В самом пессимистичном сценарии цены на автомобильные аккумуляторы обгонят стоимость бензина не позднее 2034 года. Авторы также прогнозируют, что к 2030 году станет экономически эффективным получение в домашних условиях электроэнергии от солнечных крыш.

К подобным выводам ученые пришли, оценив темпы снижения стоимости компонентов, применяемых в электрических аккумуляторах и солнечных крышах.

В настоящее время многие страны и компании планируют отказ от углеводородных двигателей. В частности, на 2040 год Франция наметила запрет продаж машин, работающих на керосине и бензине. Компания Volvo запланировала отказ от производства автомобилей с исключительно углеводородными двигателями на 2019 год.

С.С.

