В Азербайджане подготавливается новый проект в связи с передвижными библиотеками - министр

2017-07-11 14:42 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - В этом году Балакенский район был выбран "Молодежной столицей" страны, и передвижная библиотека сейчас отправлена туда, сказал во вторник журналистам министр молодежи и спорта Азербайджана Азад Рагимов.

По его словам, за последние 5-6 лет передвижная библиотека побывала во многих регионах страны, где функционирует по 15-16 дней.

«В некоторых случаях она охватывает и крупные села районов», - сказал министр.

«Это проект, реализуемый по инициативе министерства молодежи и спорта и Союза молодежных студенческих организаций Азербайджана (СМСОА). Проект оказался успешным, и был встречен с большим интересом во всех райцентрах. Поступило до 15 тысяч обращений, которые связаны с книгами на азербайджанском, английском и русском языках», - сказал министр.

Рагимов добавил, что сейчас в передвижной библиотеке около пяти тысяч книг.

"В библиотеке есть электронные версии около 10 тысяч книг. Читатели могут скачать их и прочитать. В библиотеке есть и учебные пособия, которыми могут воспользоваться абитуриенты", - сказал он.

Рагимов также добавил, что сейчас готовится новый проект, связанный с передвижной библиотекой, чтобы читатель, пользуясь специальным средством связи, мог бы читать библиотечные книги, не выходя из дома.

Министр добавил, что руководимая им структура обратилась к издательствам. «Цель заключается в том, чтобы книги, которые получают передвижные библиотеки, можно было бы передавать в дар молодым читателям, чтобы они, прочитав их, не возвращали, а могли хранить у себя», - сказал он.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)