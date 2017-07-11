В Баку временно изменена схема движения одного из автобусных маршрутов (ВИДЕО)
2017-07-11 15:02 | www.trend.az | 4
БАКУ /Trend/ - С сегодняшнего дня Бакинское транспортное агентство (БТА) временно изменило маршрут движения автобуса №123, говорится в сообщении Агентства, распространенном во вторник.
Причиной является ограничение движения автотранспортных средств на участке дороги Бинагади-Новханы, где идут ремонтно-строительные работы.
До завершения ремонтных работ автобусы этого маршрута будут двигаться по шоссе Масазыр-Новханы.
(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)