Беларусь вышла на устойчивую тенденцию роста экспорта - Макей

2017-07-11 15:08 | www.trend.az | 4

Беларусь вышла на устойчивую тенденцию роста объемов экспорта, заявил во вторник министр иностранных дел Владимир Макей на совещании по приоритетам внешней политики Беларуси на современном этапе, передает корреспондент Белта.

"Экспортное направление является абсолютным приоритетом в работе МИД и посольств. С декабря 2016 года мы вышли на устойчивую помесячную тенденцию роста экспорта. Она сохраняется полгода, и в мае мы прибавили уже 30%. Важно, что в 2017 году увеличение экспорта обеспечено как за счет роста средних экспортных цен почти на 16%, так и за счет роста физического объема экспорта по большинству товарных групп", - отметил Владимир Макей. По его словам, из $2 млрд общего прироста экспорта $1,7 млрд приходится на несырьевые товары, что свидетельствует о существенном улучшении товарной структуры экспорта.

Он подчеркнул, что МИД нацелен на то, чтобы как ситуативно, так и стратегически реагировать на упреждение возникающих вызовов и угроз. "Мы должны не только не ослабить, но и усилить позиции страны в экономической в первую очередь и политической сферах", - сказал министр.

Владимир Макей констатировал, что главной задачей МИД на экспортном направлении является планомерная диверсификация внешней торговли с равным распределением экспорта на рынки ЕАЭС, ЕС и стран дальней дуги. "В январе-мае мы пока не выходим на требуемый результат: в ЕАЭС - 47,4%, ЕС - 26,6%, дальняя дуга - 26%. Однако сегодня стерильное соблюдение пропорций регионального распределения экспорта означало бы потерю части российского рынка. Продвигаться к цели "треть-треть-треть" нужно не за счет переброски товаров с рынка на рынок, а за счет параллельного наращивания экспорта как на традиционные, так и на новые, слабо освоенные рынки", - отметил он.

Министр добавил, что в январе-мае Беларусь наладила поставки на новые для отечественной продукции рынки 17 стран. "Отсюда и следующая задача - "вскрытие" новых рынков, расширение присутствия на тех дальних рынках, где мы уже есть, системная работа по снятию ограничений доступа нашей продукции на них. Инструментарий для реализации этой задачи разработан и активно применяется", - сказал Владимир Макей.

По его словам, необходимо продолжить целенаправленную работу по заключению совместно с партнерами по ЕАЭС современных торговых соглашений с третьими странами. "Такое соглашение уже заключено с Вьетнамом, работа идет с Ираном, Египтом, Индией, Израилем и Сингапуром. Разработан второй пакет стран, включающий 12 государств, переговоры с которыми целесообразно инициировать по мере завершения текущих переговорных треков. Для многих стран дальней дуги Беларусь представляет интерес именно в контексте нашего участия в ЕАЭС", - сообщил Владимир Макей.