Жара нанесла урон цитрусовому хозяйству в южной зоне

2017-07-11 16:09 | www.apa.az | 4

Жара нанесла урон цитрусовому хозяйству в Лянкяране и Астаре.

Как сообщает южное бюро АПА, на протяжении двух недель от жары фрукты пожухли и попадали на землю.

Высокая температура нанесла урон мандариновым и апельсиновым садам.

Фермеры сообщают, что если так продолжится, урожайность упадет на 30 процентов.

Периодически льющие дожди еще больше усугубляют ситуацию. Потому что в этом случае наблюдается высокая испаряемость.

В цитрусовых садах температура должна быть примерно 33-35 градусов. Превышение этой температуры приводит к тому, что фрукты падают с дерева.