Gilan Tekstil Parkı в этом году экспортировало продукцию на 6,6 млн. долларов

2017-07-11 16:13 | www.apa.az | 4

ООО Gilan Tekstil Parkı в I половине этого года экспортировал продукцию на 6,6 млн. долларов. Как передает АПА-Экономикс, об этом сообщила руководитель ООО Мехрибан Ахундова.

«В 2016 году Gilan Tekstil Parkı экспортировало продукцию на 5,6 млн. долларов, в первой половине этого года – 6,6 млн. долларов», - отметила М.Ахундова.

По ее словам, в результате стимуляции экспорта Азербайджана экспортный потенциал Gilan Tekstil Parkı вырос вдвое.

Gilan Tekstil Parkı действует с 2012 года. Giltex является торговой марки компании, продукция которой 100% состоит из азербайджанского хлопка.