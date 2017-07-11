Лукашенко хочет со всеми

2017-07-11 15:15 | www.oxu.az | 4

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что для страны принципиально важно в равной степени развивать сотрудничество с Востоком и Западом, не делая выбора между ними, передает Oxu.Az со ссылкой на БелТА.

По его мнению, «нужно дружить со всеми».

«Сегодня ради укрепления авторитета страны нам необходимо расширять круг деловых партнеров и надежных союзников. Не ссориться, не конфликтовать, а дружить со всеми. Принципиально важно в равной степени развивать сотрудничество с Востоком и Западом, не делая выбора между ними. Налаживать контакты нужно везде, чтобы нас знали, понимали и в итоге принимали. Только тогда с уверенностью можно рассчитывать на установление взаимовыгодных отношений», - заявил Лукашенко на совещании по приоритетам внешней политики.

При этом он отметил, что дальнейшая нормализация отношений с Евросоюзом остается в числе внешнеэкономических приоритетов.

Н.О.