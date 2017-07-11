Лавров и Налбандян обсудили Карабах
2017-07-11 15:21 | www.oxu.az | 4
Главы МИД России и Армении Сергей Лавров и Эдвард Налбандян провели встречу в австрийском Мауэрбахе.
Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, встреча состоялась в рамках неформальной встречи министров ОБСЕ в австрийском Мауэрбахе.
Предположительно, в ходе встречи обсуждалась ситуация в зоне карабахского конфликта.
Сообщается, что беседа продолжилась за закрытыми дверями.
Отметим, глава МИД Армении принимает участие на неформальной встрече министров ОБСЕ в Мауэрбахе.
Сегодня в Брюсселе также запланирована встреча министров иностранных дел Армении и Азербайджана Эдварда Налбандяна и Эльмара Мамедъярова по инициативе и в присутствии сопредседателей Минской группы ОБСЕ.
Н.О.