Лавров и Налбандян обсудили Карабах

2017-07-11 15:21 | www.oxu.az | 4

Главы МИД России и Армении Сергей Лавров и Эдвард Налбандян провели встречу в австрийском Мауэрбахе.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, встреча состоялась в рамках неформальной встречи министров ОБСЕ в австрийском Мауэрбахе.

Предположительно, в ходе встречи обсуждалась ситуация в зоне карабахского конфликта.

Сообщается, что беседа продолжилась за закрытыми дверями.

Отметим, глава МИД Армении принимает участие на неформальной встрече министров ОБСЕ в Мауэрбахе.

Сегодня в Брюсселе также запланирована встреча министров иностранных дел Армении и Азербайджана Эдварда Налбандяна и Эльмара Мамедъярова по инициативе и в присутствии сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

Н.О.