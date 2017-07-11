Казахстан приветствует договоренности по зонам деэскалации в Сирии

2017-07-11 15:16 | www.trend.az | 5

Министерство иностранных дел Республики Казахстан сделало заявление по итогам договоренностей между РФ и США по зонам деэскалации на юго-западе Сирии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

Казахстан приветствует последние договоренности между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки в отношении зон деэскалации на юго-западе Сирии.

Вступление в действие перемирия с 9 июля 2017 года в провинциях Аль-Кунейтра, Деръа и Ас-Сувейда является еще одним практическим шагом на пути к всеобъемлющему прекращению боевых действий на всей территории Сирии.

Призываем все силы, выступающие за скорейшее урегулирование сирийского конфликта, в том числе правительство Сирии и вооруженную оппозицию, к полному соблюдению режима прекращения боевых действий, говорится в заявлении МИД РК.

МИД РК выражает надежду на дальнейшее развитие конструктивного взаимодействия между Россией, США и всеми другими заинтересованными сторонами ради восстановления мира и стабильности в Сирии.

Казахстан выражает полную поддержку Женевским мирным переговорам по Сирии под эгидой ООН и рассчитывает на достижение конкретных решений в рамках политического процесса урегулирования сирийского кризиса.

Республика Казахстан готова и далее обеспечить условия для продолжения мирных переговоров в рамках Астанинского процесса по укреплению режима прекращения боевых действий в Сирии.