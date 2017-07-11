Возглавляемая иранским замминистра делегация побывала в «APA Holding»

2017-07-11 16:27 | www.apa.az | 4

Как сообщает АПА, поприветствовав гостей, президент ООО «APA Holding» Вюсаля Маиргызы предоставила им информацию о компании.

Отметив значимость тесных отношений между Ираном и Азербайджаном, В.Маиргызы сказала, что медиа играют значимую роль в дальнейшем укреплении сотрудничества.

Президент «APA Holding» подчеркнула, что в деятельности компании это направление считается приоритетным. В пример она привела тот факт, что некоторое время назад было открыто иранское бюро АПА. Вюсаля Маиргызы сказала, что АПА тесно сотрудничает с медиа структурами Ирана, а также с посольством этой страны в Азербайджане. Она отметила, что агентство готово к реализации новых проектов для дальнейшего укрепления сотрудничества. Президент ООО «APA Holding» выразила уверенность в том, что сотрудничество между медиа структурами и мозговыми центрами двух стран будет способствовать налаживанию связей и еще большему сближению стран: «Считаем, что каждая встреча служит еще большему укреплению отношений».

В свою очередь, Хусейн Энтезами сказал, что проинформирован о деятельности АПА. Он также отметил, что сотрудничество между медиа органами двух стран внесет вклад в общее дело.

Заместитель министра отметил, что одним из основных направлений политики правительства президента Хасана Рохани является развитие отношений между СМИ.

«В связи с этим за прошедшие 4 года число офисов иностранных СМИ в Тегеране выросло на 20 процентов», - отметил он.

Х.Энтезами заявил, что они заинтересованы в расширении связей с Азербайджаном во всех сферах. По его словам, для этого предпринимаются необходимые шаги.

«У Азербайджана и Ирана много общего. Мы чувствуем здесь себя как дома. Наша культура и быт очень схожи. Наши народы связаны нерушимыми узами. Пресса может быть важным посредником в укреплении этих отношений. Поэтому мы только приветствуем тесное сотрудничества АПА и других СМИ Азербайджана с медиа органами Ирана».

Он отметил, что предложения, озвученные в ходе встречи, будут проанализированы. По его словам, иранская сторона готова сделать все необходимое для их реализации.

На встрече был проведен обмен мнениями по вопросам, вызывающим взаимный интерес.