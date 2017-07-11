Хамес Родригес перешёл в «Баварию»

2017-07-11 16:34 | www.apa.az | 6

Стала известна новая команда полузащитника «Реала» Хамеса Родригеса.

Как сообщает АПА со ссылкой на «apasport.az», колумбийский футболист продолжит карьеру в Германии.

25-летний полузащитник, которым интересовались также ПСЖ и «Манчестер Юнайтед» договорился с «Баварией». Согласно договорённости, достигнутой клубами, Хамес проведёт ближайшие два сезона на правах аренды в составе чемпиона Бундеслиги. Испанцы заработали на этом переходе 15 миллионов евро. Через 2 года при желании «Бавария» сможет окончательно выкупить его трансферные права. Немецкий гранд распространил информацию об этом трансфере и на своём официальном сайте.

Отметим, что в 2014-ом году Хамес Родригес перешёл в «Реал» из «Монако» за 63,7 миллионов евро.