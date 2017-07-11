Таджикистан и Швейцария укрепляют сотрудничество в банковской сфере

2017-07-11 15:21 | www.trend.az | 3

Первый заместитель Председателя Национального банка Таджикистана Джамолиддин Нуралиев 9 июля принял Федерального Советника — Главу Федерального Министерства финансов Швейцарии Ули Маурера, находившегося в составе высокопоставленной делегации Швейцарии с 8 по 9 июля с рабочим визитом в Таджикистане. Об этом НИАТ «Ховар» сообщили в представительстве «Россотрудничества» в Таджикистане.

Ули Маурера сопровождали Чрезвычайный и Полномочный Посол Швейцарии в Республике Таджикистан Урс Шмидт, государственный секретарь по международным финансовым вопросам Министерства финансов Швейцарии Йорг Гассер, дипломатический советник по международным финансовым вопросам Министерства финансов Швейцарии Даниела Штоффель, директор Швейцарского офиса по сотрудничеству в Таджикистане Вальбурга Роз, начальник отдела внешних связей Министерства финансов Швейцарии Петер Миндер и начальник отдела международных финансовых институтов Министерства финансов Швейцарии Фридерике Поленс.

Джамолиддин Нуралиев вкратце ознакомил швейцарскую делегацию с нынешними макроэкономическими показателями и ситуацией в банковской системе Таджикистана, отметив, что, несмотря на влияние экономического кризиса и проблемы в банковской сфере, Национальный банк Таджикистана путем реализации ряда реформ достиг заметных результатов и обеспечил соответствующую финансовую устойчивость.

Он с удовлетворением сказал о взаимовыгодном сотрудничестве сторон в рамках Группы Бретон-Вудс, в том числе о партнерстве со Швейцарией в рамках сотрудничества с Всемирным банком и Международным валютным фондом.

Джамолиддин Нуралиев также проинформировал об укреплении сотрудничества в рамках других международных финансовых институтов, таких, как Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) и Азиатский банк инфраструктурных инвестиций.

Стороны обсудили финансово-экономическую ситуацию в Таджикистане и его участие в реализации китайского глобального экономического проекта «Один пояс – один путь». Данный проект заинтересовал многие ведущие страны мира своим глобальным значением.

Ули Маурер выразил удовлетворение уровнем сотрудничества Национального банка Швейцарии с Национальным банком Таджикистана и сообщил о готовности расширения взаимовыгодного сотрудничества в сфере стабилизации банковской системы, а также в различных секторах экономики Республики Таджикистан.