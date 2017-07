Отдых у бассейна - лето с Замигом Гусейновым (ВИДЕО)

2017-07-11 15:21 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend Life/ - Наступило лето. Тело требует ультрафиолета, а жара так и шепчет, что нужно срочно выдвигаться к морю. Однако есть и те, кто предпочитает отдых у бассейна.

Азербайджанский певец Замиг Гусейнов снял клип "Yoxdur cahanda tayın" (В мире тебе нет равных) на слова Айдан Хандан и музыку Зульфии Алиевой, сообщили Trend Life в пресс-службе исполнителя. Режиссер работы – Фархад Али.

"Отдых у бассейна - один из самых приятных видов активного летнего отдыха. Манящая голубизна воды на свежем воздухе позволит взбодриться с утра, расслабиться вечером или просто полежать и позагорать. А если еще и пригласить друзей, то это станет настоящим центром притяжения увлекательного и интересного досуга", - сказал Замиг Гусейнов.

(Автор: Вугар Иманов)