Главы МИД России и Армении обсудили карабахский вопрос

2017-07-11 16:37 | www.apa.az | 6

В рамках неформальной встречи министров иностранных дел стран-участниц ОБСЕ в Мауэрбахе 11 июля состоялась встреча между главами МИД Армении и России Эдвардом Налбандяном и Сергеем Лавровым.

Как сообщает АПА со ссылкой на news.am, министры рассмотрели ряд вопросов, касающихся двустороннего союзнического взаимодействия, уделив при этом особое внимание выполнению достигнутых между руководителями России и Армении договоренностей.

Собеседники обменялись мнениями по актуальным международным и региональным проблемам.

Стороны также обсудили процесс мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта. В этом контексте была подчеркнута необходимость реализации договоренностей, достигнутых в ходе саммитов в Вене и Санкт-Петербурге.