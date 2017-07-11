В Азербайджане организован первый в истории марафон – ФОТО

2017-07-11 15:50 | www.oxu.az | 5

Baku Marathon Club 9 июля организовал первый в истории Азербайджана Бакинский марафон (дистанция на 42,2 км).

По информации, поступившей в Oxu.Az, забег, в котором участвовали 36 бегунов, среди которых было 3 девушки, стартовал в 4 утра на Площади Флага. Конечным пунктом забега стал поселок Мардакян.

Забег длился порядка 6 часов и прошел по Бакинскому бульвару, проспекту Гейдара Алиева, Загульбинскому шоссе.

Финиш же состоялся на берегу моря. Титула марафонца были удостоены 17 человек, из которых 12 пробежали марафон впервые.

Э.А.

