Перед встречей глав МИД Баку ясно дал понять, на каких условиях согласен на переговоры, – дело за Ереваном

2017-07-11 15:32 | www.trend.az | 3

Эльмира Таривердиева

Перед встречей глав МИД Азербайджана и Армении в Брюсселе, которая состоится сегодня вечером, Баку ясно дал понять, на каких условиях согласен на переговоры. О том, что Баку уже давно не устраивает формат переливания из пустого в порожнее, известно всем. Более того, самим посредникам и лидерам самых авторитетных мировых институтов тоже, похоже, надоело увиливание Еревана от реального решения проблем, которое камуфлируется в безумных заявлениях армянских властей под нежелание Баку договариваться. Не раз за последний год Ереван настойчиво призывали к ПЕРЕГОВОРАМ ПО СУЩЕСТВУ.

Перед предстоящей встречей МИД Азербайджана сделал официальное заявление, где говорится, что главными темами встречи глав внешнеполитических ведомств Азербайджана и Армении в Брюсселе станут текущее состояние переговорного процесса и его проведение в серьезном и результативном русле.

Теперь дело за Ереваном. Откровенно говоря, армянская сторона сегодня имеет шаткую и невыгодную позицию в глазах всех переговорщиков и международных наблюдателей. После последнего инцидента, когда в результате армянской военной провокации 4 июля погибли жители села Аллахвердиева Сахиба Идрис гызы, 1967 года рождения, и Гулиева Захра Эльнур гызы, 2015 года рождения, и были ранены другие гражданские лица, мировое сообщество вновь обратило пристальное внимание на нагорно-карабахский конфликт. Множество политиков и экспертов призывали Ереван вывести, наконец, оккупационные войска с азербайджанских территорий, справедливо полагая, что именно присутствие войск Армении в зоне конфликта является главным препятствием к его решению.

Терпение Баку подходит к концу, и апрельская эскалация 2016 года и последующие все более серьезные вспышки на линии соприкосновения армянских и азербайджанских войск сулят Еревану большие проблемы, если армянские власти будут и дальше сохранять всеми силами статус-кво, который становится все более и более неприемлемой формой сосуществования сторон в регионе.

Однако нужно понимать еще и внутриполитический контекст, сложившийся в Армении, чтобы хорошо разобраться в ситуации. Для режима президента Сержа Саргсяна реальные результативные переговоры - это самоубийство. Нагорно-карабахский конфликт - это единственное оправдание нахождения у власти бывших карабахских генералов во главе с Сержем Саргсяном, малообразованных, коррумпированных чиновников, которые за годы правления снискали всеобщую нелюбовь своего народа. Как только конфликт решится, Саргсян и его компания слетят со своих постов, а это значит, что реальные переговоры с Азербайджаном совсем не в интересах кучки правителей Армении.

Но, с другой стороны, война, которая становится все более реальным сценарием развития событий без результативных переговоров, также не в интересах Саргсяна и его проворовавшихся генералов, которые распродали весь военный инвентарь, включая топливо для танков армянской армии. Так что тут Саргсяну придется дважды подумать, какое из зол для него меньше – мирные и результативные переговоры или война, в которой Армения заведомо проиграла, что хорошо продемонстрировал армянский провал в апреле 2016 года.

Еще одним немаловажным фактором может стать давление международных институтов, которые много лет призывают Армению к выводу войск с азербайджанских территорий, но не применяли реальных санкций, чтобы вынудить Армению это сделать. Возможно, после недавней эскалации и гибели ребенка это давление усилится и приведет к каким-то реальным сдвигам в вялотекущем переговорном процессе между Арменией и Азербайджаном.

Как бы то ни было, Баку четко дал понять, что согласится на дальнейшие переговоры только в случае достижения конкретных результатов, а иначе развитие событий в регионе может принять самый опасный поворот.

Эльмира Таривердиева, глава Русской службы новостей Trend