В состав акционеров азербайджанского DemirBank вошли новые международные фининституты

2017-07-11 15:41 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Акционеры азербайджанского DemirBank приняли решение об увеличении совокупного капитала банка, говорится в сообщении банка, распространенном во вторник на его официальном сайте.

Согласно сообщению, увеличение произойдет путем превращения внешних обязательств банка в размере 105 миллионов долларов в капитал первого уровня.

В сообщении отмечено, что план рекапитализации банка, утвержденный акционерами, уже представлен в Палату надзора над финансовыми рынками Азербайджана. Согласно плану, основными акционерами банка станут такие международные организациии, как Европейский банк реконструкции и развития (25 процентов+1 акция), Черноморский банк реконструкции и развития (ЧБТР), немецкая инвестиционная компания DEG, Голландская финансовая компания развития (10 процентов), швейцарская ResponsAbility Investments, Фонд международного развития ОПЕК и другие.

Кроме ЕБРР и FMO, другие финансовые институты стали новыми акционерами азербайджанского банка.

DemirBank, являющийся первым коммерческим банком Азербайджана, начал деятельность в 1989 году.

На конец 2016 года объем активов DemirBank составил 538,83 миллиона манатов. Кредитный портфель банка составил 376,07 миллиона манатов, а совокупный капитал - 46,88 миллиона манатов.

Официальный курс на 11 июля составляет 1,7022 AZN/USD.

(Автор: Анвар Мамедов)