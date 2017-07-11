Комитет ЮНЕСКО признал исключительную ценность Дворца шекинских ханов и исторического центра Шеки

2017-07-11 15:43 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - В Кракове продолжает работу 41-я сессия Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО, говорится во вторник в сообщении министерства культуры и туризма Азербайджана.

Комитет рассматривает номинации охраняемых культурных и природных объектов, которые представлены для включения в список Всемирного наследия.

Азербайджан представил для включения в список Дворец шекинских ханов и исторический центр Шеки.

В ходе сессии была обсуждена номинация, представленная Азербайджаном.

Во время обсуждений страны-члены комитета, не согласившись с позицией İKOMOS - международной организации, деятельность которой посвящена сохранению и охране культурно-исторических мест по всему миру и которая является оценивающей структурой, отметили, что по соответствующим критериям Шеки достоин считаться всемирным наследием.

В конечном итоге Комитет Всемирного наследия ЮНЕСКО принял решение "referral" (отправка на краткосрочную доработку) по файлу «Исторический центр Шеки вместе с Дворцом шекинских ханов».

Это означает, что на этом этапе комитет признал универсальную исключительную ценность памятника и азербайджанской стороне предоставлено время для решения вопросов охраны и других вопросов.

Отметим, что в список Всемирного наследия включены архитектурный комплекс «Ичеришехер» и Гобустанский государственный историко-художественный заповедник.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)