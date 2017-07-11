Банки Узбекистана получили право проводить операции на валютном рынке по рыночному курсу

2017-07-11 15:49 | www.trend.az | 5

ТАШКЕНТ /Trend/ - Правительство Узбекистана своим постановлением отменило действовавший ранее порядок, при котором операции по покупке и продаже иностранной валюты между уполномоченными банками и их клиентами проводились по среднему значению курсов, зафиксированных на межбанковских торговых сессиях, проведенных в течение предыдущей недели.

Согласно постановлению Кабмина республики, обнародованному во вторник в СМИ, «операции на внебиржевом валютном рынке осуществляются уполномоченными банками по рыночному курсу на основании прямых договоров».

Правительство поручило Центробанку «совместно с заинтересованными министерствами и ведомствами привести принятые ими нормативно-правовые акты в соответствие с настоящим постановлением».

Как пояснили Trend специалисты нескольких коммерческих банков, «в настоящее время не определены нормативное понятие внебиржевого валютного рыночного курса и методология его расчета».

Как сообщалось, в Узбекистане существуют ограничения в доступе к иностранной валюте юридических и физических лиц.

На сегодняшний день в республике действуют три валютных курса – официальный курс Центробанка без обязательств продажи валюты – 4014,5 сума за один доллар, курс нелегального «черного» рынка, который на сегодня выше более чем в два раза - 8,35 тысячи сумов за доллар, и биржевой курс по оплате импортных контрактов - порядка девяти тысяч сумов за доллар.

Намерение приступить к масштабной либерализации валютной политики в 2017 году руководство Узбекистана обнародовало в конце прошлого года.

В том числе намечалось разработать проект новой редакции закона «О валютном регулировании», предусматривающий, в частности, определение Кабмина органом валютного регулирования наряду с Центробанком с четким распределением их полномочий.

Одним из основных направлений новой валютной политики провозглашалось также «установление курса национальной валюты по отношению к иностранным валютам исключительно с использованием рыночных механизмов».

Официальный курс на 11 июля – 4014,50 сума/$1.

(Автор: Демир Азизов. Редактор: Ирина Парфёнова)