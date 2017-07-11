В Баку совершена кража на 43 тысячи манатов

2017-07-11 16:23 | www.oxu.az | 3

В Баку из квартиры украли золотые украшения на сумму 37000 манатов и 6000 манатов.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на сайт МВД, инцидент произошел в поселке Балаханы Сабунчинского района.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками 12-го отделения Сабунчинского районного управления полиции, задержан житель города Баку Александр Мирошкин, подозреваемый в краже 37000 манатов и золотых украшений на сумму 6000 манатов 31 мая в одном из домов в поселке Балаханы.

Э.А.