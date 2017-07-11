В руководстве азербайджанского DemirBank произошли изменения

2017-07-11 15:52 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Октай Алиев назначен временно исполняющим обязанности председателя правления азербайджанского DemirBank, говорится в сообщении, опубликованном во вторник на официальном сайте банка.

Согласно сообщению, Алиев назначен на эту должность вместо Фарида Абушева. Ранее Алиев в течение 25 лет занимал должность заместителя председателя правления и генерального директора Demirbank.

Отметим, что в настоящее время, согласно информации на сайте банка, в состав правления также входят члены правления Самира Ширалиева и Руслан Мирзоев.

DemirBank, являющийся первым коммерческим банком Азербайджана, начал деятельность в 1989 году. Среди его акционеров такие крупные международные финансовые организации, как Европейский банк реконструкции и развития (25 процентов + одна акция), Голландская финансовая компания развития (10 процентов).

На конец 2016 года объем активов DemirBank составил 538,83 миллиона манатов. Кредитный портфель банка составил 376,07 миллиона манатов, а совокупный капитал - 46,88 миллиона манатов.

Официальный курс на 11 июля составляет 1,7022 AZN/USD.

(Автор: Анвар Мамедов. Редактор: Ирина Парфёнова)