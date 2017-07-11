Азербайджанцы Молдовы провели акцию протеста перед посольством Армении (ФОТО)

2017-07-11 15:57 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Конгресс азербайджанцев Молдовы провел в центре Кишинева и перед посольством Армении акцию протеста в связи с последней армянской провокацией.

Как сообщили Trend во вторник в Госкомитете Азербайджана по работе с диаспорой, основной целью акции, в которой также приняли участие представители турецкой и гагаузской общественных организаций, являлось выражение протеста от имени азербайджанцев Молдовы в связи с гибелью Аллахвердиевой Сахибы Идрис гызы, 1967 года рождения, и Гулиевой Захры Эльнур гызы, 2015 года рождения, в результате обстрела четвертого июля вооруженными силами Армении села Алханлы Физулинского района Азербайджана.

В ходе акции были использованы плакаты и баннеры, отражающие захватническую политику Армении. Перед посольством Армении в Молдове участники акции демонстрировали фотографии убитых в результате армянской провокации мирных жителей, скандировали лозунги, осуждающие захватническую политику Армении.

Участники акции требовали освобождения оккупированных азербайджанских земель, а также призвали международное сообщество принять решительные меры для того, чтобы положить конец армянской агрессии.

Отметим, что четвертого июля около 20:40 ВС Армении обстреляли из 82- и 120-миллиметровых минометов и станковых гранатометов село Алханлы Физулинского района.

В результате этой провокации армянской стороны погибли жители села Аллахвердиева Сахиба Идрис гызы, 1967 года рождения, и Гулиева Захра Эльнур гызы, 2015 года рождения. Получившая осколочное ранение Гулиева Сальминаз Ильтифат гызы, 1965 года рождения, доставлена в больницу и прооперирована.

По данным фактам в Физулинской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по семи статьям УК Азербайджана, ведется следствие, сообщила ранее Генпрокуратура.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Текст: Талех Агавердиев. Редактор: Ирина Парфёнова)