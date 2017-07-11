В России перевернулся минивэн с гражданами Армении

2017-07-11 17:31 | www.apa.az | 4

В Ставропольском крае из-за невнимательности водителя перевернулся минивэн Mercedes. В момент аварии в салоне находились восемь граждан Армении

Как сообщает АПА со ссылкой на rg.ru, об этом заявили в краевом управлении ГИБДД.

ДТП произошло в полдень на 271-м километре федеральной трассы «Кавказ». Легковой автомобиль двигался из Минеральных Вод, когда водитель отвлекся, не справился с управлением и наехал на отбойник. От удара машина перевернулась.

«В салоне транспортного средства в момент ДТП находились восемь человек, из трое из них - водитель и двое пассажиров - с травмами различной степени тяжести доставлены в больницу. Все участники ДТП - граждане Армении», - уточнили в краевой Госавтоинспекции.

В правоохранительном ведомстве также добавили, что тяжелых последствий автомобильной аварии удалось избежать, так как все в Mercedes были пристегнуты ремнями безопасности.

Сейчас на месте происшествия работают наряды ДПС. Обстоятельства случившегося уточняются.