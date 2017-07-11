Налбандян о предстоящей встрече с Мамедъяровым

2017-07-11 16:42 | www.oxu.az | 4

Министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян считает позитивным сам факт предстоящей встречи с главой МИД Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым, передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости.

«Скорее всего, об этом нужно будет говорить уже после встречи», - сказал Э.Налбандян, отвечая на вопрос РИА Новости об ожиданиях от общения со своим коллегой.

«Но уже то, что встреча состоится — это хорошо. Будем думать, что делать дальше», - сказал министр иностранных дел Армении.

Н.О.