Налбандян о предстоящей встрече с Мамедъяровым
2017-07-11 16:42 | www.oxu.az | 4
Министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян считает позитивным сам факт предстоящей встречи с главой МИД Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым, передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости.
«Скорее всего, об этом нужно будет говорить уже после встречи», - сказал Э.Налбандян, отвечая на вопрос РИА Новости об ожиданиях от общения со своим коллегой.
«Но уже то, что встреча состоится — это хорошо. Будем думать, что делать дальше», - сказал министр иностранных дел Армении.
Н.О.