Прошли отборочные туры VIII Кубка Вызова

2017-07-11 16:50 | www.oxu.az | 4

Завершились отборочные туры VIII Кубка Вызова по интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?», проводимого при поддержке Министерства молодежи и спорта и организационной поддержке Интеллектуального молодежного клуба «Хазар».

Как передает Oxu.Az, цель проведения VIII Кубка Вызова по интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?» – эффективная организация досуга молодежи, обеспечение их интеллектуального развития, поддержка развития движения интеллектуальных игр в регионах.

Итоговый отборочный тур прошел 9 июля в Университете «Одлар Юрду» в Баку. До итогового тура в Баку отборы были организованы в Тертере, Мингячевире, Имишли, Лянкяране, Горанбое, Гяндже, Зардабе, Сумгайыте. На проведенных в регионах отборочных турах приняли участие около 70 подростковых и молодежных команд, в которых выступали более 400 молодых ребят.

Команды, показавшие наилучший результат на отборочных турах, завоевали путевку на финальную игру, которая пройдет в Баку 15 июля.

В финале VIII Кубка Вызова по интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?» наряду с традиционной классификацией кубка для многочисленных команд из регионов отдельно будет организован Кубок регионов. Помимо этого, станет известен победитель Профессиональной интеллектуальной лиги сезона 2016-2017 года.

Более подробно о Интеллектуального молодежного клуба «Хазар» можно узнать на Facebook-странице:

https://www.facebook.com/Xazarigk/

A.С.

