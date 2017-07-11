Госсекретарь США Тиллерсон назвал разумной позицию Катара в дипломатическом кризисе

2017-07-11 15:58 | www.trend.az | 3

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон назвал разумной позицию Катара в дипломатическом скандале, который разгорелся между страной и другими государствами региона, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Рейтер.

"Я думаю, Катар довольно четко изложил свою позицию, я думаю, она очень разумна", — заявил Тиллерсон в ходе визита в Доху.

Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет в начале июня разорвали дипломатические отношения с Дохой и прекратили с Катаром всякое сообщение, обвинив его в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела. К решению позднее присоединился ряд других государств. Кувейт выступил посредником в разрешении конфликта.

Позже арабские страны предъявили ультиматум Катару, призвав его в 10-дневный срок согласиться на выполнение требований соседей. Ультиматум содержит 13 требований, среди которых понижение уровня дипломатических и военных отношений с Ираном, закрытие турецкой военной базы в стране, прекращение финансирования террористических организаций, отказ от вмешательства во внутренние дела арабских стран, поддержки оппозиционных деятелей, а также закрытие всей спутниковой телевизионной сети "Аль-Джазира".

Катар отверг обвинения арабских соседей и заявил, что выдвинутые требования нереалистичны и не могут быть выполнены, а также нарушают его суверенитет.