Приоритетом для Турции является TANAP – администрация президента

2017-07-11 16:00 | www.trend.az | 3

АНКАРА /Trend/ - В настоящее время Турция реализует несколько энергетических проектов, но Трансанатолийский трубопровод (TANAP) является приоритетом для Турции, сказали Тrend во вторник в администрации президента страны.

Как отметили в администрации президента, Турция также высоко оценивает проект "Турецкий поток", однако альтернативы TANAP нет.

"TANAP в дальнейшем позволит транспортировать не только азербайджанский газ в Турцию и Европу, но и газ из ближневосточных стран в Европу", - сказали в президентской администрации.

Отметим, что трубопровод TANAP будет проложен от грузино-турецкой границы до западной границы Турции и предусматривает транспортировку газа с азербайджанского месторождения "Шах Дениз".

Первоначальная пропускная способность трубопровода TANAP, как ожидается, составит 16 миллиардов кубических метров газа в год. Около шести миллиардов кубометров будет поставляться в Турцию, а остальное - в Европу. В Турцию газ попадет в 2018 году, а после завершения строительства Трансадриатического газопровода (ТАР) газ поступит в Европу приблизительно в начале 2020 года.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Ирина Парфёнова)