Объем госпрограммы поддержки банков Казахстана составит 1,5 млрд. долларов

2017-07-11 17:44 | www.apa.az | 3

Объем госпрограммы поддержки банков Казахстана составит более 500 млрд. тенге (1,5 млрд. долларов). Как передает АПА-Экономикс со ссылкой на агентство Reuters, об этом сообщил зампред Нацбанка Олег Смоляков.

По его словам, банки смогут воспользоваться господдержкой в августе-сентябре.

О.Смоляков отметил, что господдержка распространится не на все банки. «Не все банки смогут поучаствовать. Одним из главных параметров участия в программе станет наличие капитала банка не менее 45 млрд. тенге. Мы намерены в индивидуальном порядке оценивать каждую заявку от банков. Программа рассчитана на 15 лет. Однако главным периодом станет первая пятилетка».

Нацбанк Казахстана в этом году начал стресс-тесты банковской системы, состоящей из 33 банков. По данным регулятора, на 1 июня 2017 года уровень проблемных кредитов в общем портфеле.