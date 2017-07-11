Сиявуш Новрузов: Ожидаются серьезные структурные реформы

2017-07-11 17:08 | www.oxu.az | 5

«Структурные реформы продолжатся. Большие структурные реформы проводятся в Администрации президента. Кроме того, после введения в Конституцию дополнений и изменений были созданы новые структуры. Дальше ожидаются серьезные структурные реформы в системе управления».

Как передает Oxu.Az, об этом в интервью АПА сказал заместитель исполнительного секретаря Партии «Ени Азербайджан», председатель комитета Милли Меджлиса по общественным объединениям и религиозным структурам Сиявуш Новрузов.

С.Новрузов сказал, что в настоящий момент в связи с этим готовятся программы для представления президенту:

«Это важно с точки зрения обеспечения оперативности управления, для решения проблем граждан. Мы живем в веке информационных технологий, когда нет необходимости, чтобы Новрузали отправлял письма по почте. Надо идти в ногу со временем».

Он отметил, что в связи с этим существует законодательная база:

«Реформы будут вестись уже в соответствии с этой базой. Следует прекратить раздувать кадровый аппарат, работа должна быть построена силами немногочисленного управленческого аппарата. Решение в связи с этим, естественно, относится к полномочиям президента. Как мы видим, создаются новые структуры за счет упразднения и объединения. Мы не говорим, что структура упраздняется, потому что плохо работает, просто это веление времени. Эту работу должна вести другая структура. В отдельных областях необходимость в реформах есть и они будут. Например, местная структура одного министерства объединилась, другая же – нет. Но ведь так не может быть. Все должно быть по одной форме, по одной системе. Управление должно вестись по равной системе, реформы будут в этом направлении. Например, у одного министра есть два заместителя, у другого – пять-шесть. Это должно быть уравновешено».

Н.О.