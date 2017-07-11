Азербайджанская делегация рассказала об итогах сессии ПА ОБСЕ

2017-07-11 17:51 | www.apa.az | 3

Делегация Азербайджана в ПА ОБСЕ провела пресс-конференцию по итогам 26 сессии структуры.

Как сообщает АПА, заместитель председателя Милли Меджлиса Бахар Мурадова сказала, что в связи с армянской провокацией в селе Алханлы Физулинского района 4 июля направлено обращение председателю ПА ОБСЕ Кристин Муттонен. По ее словам, они прикрепили к письму соответствующие документы и фото. Б.Мурадова сказала, что всем межпарламентским группам дружбы были направлены обращения.

Она подчеркнула, что информирование о произошедшем в Алханлы продолжится на международном уровне.

Б.Мурадова заявила, что по инициативе Азербайджана во время сессии впервые была создана группа поддержки Шелкового пути.

Член делегации Азай Гулиев сказал, что на заседаниях ПА ОБСЕ азербайджанская делегация всегда вносит в повестку вопрос Нагорного Карабаха: «На нынешней сессии армяно-азербайджанский нагорно-карабахский вопрос был открыто вынесен на обсуждение. На сессии первый призыв азербайджанской делегации был связан с урегулированием конфликта в рамках территориальной целостности, суверенитета и неприкосновенности границ Азербайджана. ПА ОБСЕ открыто дала оценку принципу самоопределения, которым Армения злоупотребляет. Ни при каких условиях принцип самоопределения не может быть реализован за счет территориальной целостности других стран, неприкосновенность границ и суверенитет стран нарушены быть не могут».



Затем выступили члены делегации Тахир Миркишили, Эльшад Гасанов и Кямран Набизаде. Они рассказали об успехах делегации во время сессии.