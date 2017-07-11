Отец Кахи Каладзе приехал в Баку

2017-07-11 17:15 | www.oxu.az | 3

Отец бывшего футболиста итальянского клуба «Милан» и бывшего министра энергетики Грузии Кахи Каладзе прибыл в Баку.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на Report, Карло Каладзе посетил Баку для наблюдения за первым матчем между агдамским представителем «Карабах» и грузинским представителем «Самтредиа» в рамках второго квалификационного этапа Лиги чемпионов.

Встреча состоится сегодня в 21:00 на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова. Ветераны «Самтредиа» посмотрят матч вживую.

Отметим, что 70-летний Карло Каладзе родился в грузинском городе Самтредиа. Он играл в футбол в городской команде «Локомотив». Каладзе-отец в 1980 году был начальником наследника «Локомотива» - команды «Самтредиа». Каха Каладзе также является воспитанником соперника «Карабаха». 39-летний ветеран футбола в 1992 году был переведен в тбилисский «Динамо», в 2001-2010 годах играл за «Милан».

С.С.

