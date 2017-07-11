Фотографы АПА были в ряду лучших, кто освещал Исламиаду

2017-07-11 18:08 | www.apa.az | 4

Как сообщает АПА, выступивший на мероприятии вице-президент Национального олимпийского комитета Чингиз Гусейнзаде сказал, что IV Игры исламской солидарности завершились успешно.

Он отметил, что на соревнованиях азербайджанские фотографы проделали большую работу: «6000 спортсменов из 54 стран померились силами в 21 виде спорта. Это престижное мероприятие, объединяющее восток с западом, еще больше укрепил имидж Азербайджана на международной арене. В свою очередь, азербайджанские фотографы также объективным глазом превратили динамику и грандиозность этого мероприятия в произведение искусства».

На мероприятии министр молодежи и спорта Азад Рагимов был награжден дипломом Объединения фотографов Азербайджана.

Затем были награждены фотографы. Среди награжденных фотографы Информационного агентства АПА Рамиль Зейналов и Ниджат Алили, которые являются авторами лучших фото, сделанных во время IV Игр исламской солидарности.

Отметим, на выставке демонстрируется более 200 фотографий 54 авторов.