Мурад Османн: Очень хочу посетить Баку на Новруз – ВИДЕО

2017-07-11 17:30 | www.oxu.az | 4

Криминальная комедия «Блокбастер» выходит в прокат 13 июля. В фильме снялись звезды российского кино: Аня Чиповская, Светлана Устинова, Михаил Ефремов, Светлана Ходченкова, Юлия Снегирь и многие другие.

Сюжет «Блокбастера» закручен вокруг случайной встречи двух девушек. Классический формат комедии про героинь в бегах соединяется с вечным противостоянием Москвы и провинции.

Продюсерами картины выступили Илья Стюарт и основатель популярного Instagram-проекта #FollowMe Мурад Османн, который с недавних пор занялся продюсированием кинофильмов. В преддверии релиза съемочная группа Москва-Баку пообщалась с Мурадом о его новом проекте.

- Мурад, фильм «Блокбастер» - это ваш дебют в качестве продюсера?

- Нет. Первым фильмом был «Холодный фронт», далее «Ученик», кстати, призер Каннского фестиваля, затем фильм Алисы Хазановой «Осколки», его премьера состоялась на Московском кинофестивале в этом году и собственно «Блокбастер». Еще есть ожидаемый фильм Александра Молочникова «Мифы», где я выступил в качестве продюсера. Премьера картины в России намечена на 16 ноября.

- Мурад Османн знаменит еще своим интернет-проектом #FollowMe в Instagram с более чем четырьмя миллионами подписчиками. Проект будет продолжен?

- Конечно, мы с Натальей (жена Мурада Османна, сооснователь проекта #FollowMe – прим.ред) ездим по миру, насколько это позволяет наша занятость в других проектах. Недавно были в Китае, скоро поедем на Маврикий, а дальше посмотрим.

- Вы несколько раз бывали в Баку для съёмок в свой проект #FollowMe. Планируете вернуться?

- Я лично посещал Баку не один раз и очень хочу попасть весной на праздник Новруз. Мне интересно понаблюдать за преображением города и страны!

A.C.

