В Агдаше ребенок умер на операционном столе – ОБНОВЛЕНО

2017-07-11 17:37 | www.oxu.az | 3

Стала известна причина смерти ребенка в Агдашской центральной районной больнице.

Как передает Oxu.Az, хирург больницы Идрис Алиев сообщил АПА, что житель села Гарадеин Габалинского района Мехралиев Сеймур Гошгар оглу 2008 г.р. поступил в больницу с диагнозом перелом правой лучевой кости.

По его словам, перелом произошел 28 дней назад, до этого родители не обращались к врачам.

«Ребенок травматологическую помощь не получал. Кость была вправлена неправильно неизвестным костоправом. Из-за появившихся сильных болей родители привели мальчика на рентген в Агдашскую больницу, после чего было рекомендовано провести операцию. 10 июля начался процесс подготовки к операции, сделан ряд анализов. После наркоза в 16:00 должна была начаться операция, но в этот момент состояние пациента ухудшилось, и была зарегистрирована остановка сердца. Несмотря на полуторачасовые реанимационные мероприятия, жизнь ребенка спасти не удалось. Все события происходили в операционном блоке, однако ребенок скончался до начала операции, то есть в момент общего наркоза».

По словам Идриса Алиева, причиной смерти был какой-то из препаратов, введенных в момент наркоза. Это определит экспертиза.

Хирург заявил, что наркоз может стать причиной смерти:

«Обвинять меня как хирурга неправильно. Больной скончался во время наркоза, и начать операцию было невозможно».

Анестезиолог Низамеддин Масимов сказал, что не может комментировать ситуацию, поскольку потрясен ею.

По факту в прокуратуре Агдашского района возбуждено уголовное дело по статье 124.1 (убийство человека по неосторожности) УК АР. Назначена судмедэкспертиза.

12:54

Возбуждено уголовное дело в связи с фактом смерти малолетнего ребенка в Агдашской центральной районной больнице.

Как передает Oxu.Az, об этом АПА сообщили в прокуратуре Агдашского района. Согласно информации, в связи с данным фактом в прокуратуре Агдашского района возбуждено уголовное дело по статье 124.1 (убийство по неосторожности) УК Азербайджанской Республики.

В настоящее время принимаются необходимые следственные меры.

10:40

Стала известна причина смерти 9-летнего Мехралиева Сеймура, скончавшегося на операционном столе.

Главврач Агдашской ЦРБ Нуруев Нуру сообщил Oxu.Az, что пациент умер от анафилактического шока (острая общая аллергическая реакция).

«Больному сделали общий наркоз за 20 минут до операции. Операция еще даже не успела начаться, как больной впал в анафилактический шок. Врачи в течение 10 минут пытались вернуть ребенка к жизни, но безуспешно», - отметил главврач.

10:24

В Агдашской ЦРБ зарегистрирован факт смерти.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на APA, житель села Гарабеин Габалинского района Мехралиев Сеймур 2008 г.р. с переломом правой лучевой кости был доставлен в больницу.

Осмотревший пострадавшего врач Идрис Алиев посоветовал провести операцию. Анестезиолог Низамеддин Масимов подготовил С.Мехралиева к операции. Но ребенок умер до начала операции.

Данный факт подтвердили в больнице.

Э.А.