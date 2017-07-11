В Азербайджане стартовал очередной этап проекта «Передвижная библиотека» (ФОТО)

2017-07-11 16:38 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - При поддержке министерства молодежи и спорта во вторник стартовал очередной этап проекта «Передвижная библиотека», реализуемого Союзом молодежных студенческих организаций Азербайджана (СМСОА).

В мероприятии приняли участие помощник Первого вице-президента Азербайджана, завотделом по вопросам молодежной политики и спорта Администрации Президента Азербайджана Юсуф Мамедалиев и министр молодежи и спорта Азад Рагимов.

Проект нацелен на повышение интереса молодежи к чтению, безвозмездное обеспечение книгами и электронными средствами для чтения.

Проект, открытие которого состоялось в 2013 году с участием вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой, был успешно реализован в Гяндже, Мингячевире, Лянкяране, Шеки, Ширване, Губе, Астаре, Барде, Газахе, Товузе, Сабирабаде, Загаталы, Шамахы, Гекчае, Джалилабаде, Билясуваре, Гусаре, Хачмазе, Гедабее, Шамкире, Габале, Исмаиллы и Нафталане, охватив тысячи читателей.

«Передвижная библиотека» содержит пять тысяч книг и десять тысяч электронных изданий. В библиотеке есть электронный каталог изданий, издания на четырех языках - азербайджанском, русском, английском и турецком.

«Передвижная библиотека» оснащена двумя ноутбуками, широкоэкранным телевизором, генератором, системой кондиционирования и другими техническими средствами.

До конца года «Передвижная библиотека» будет функционировать с обогащенным книжным фондом и обновленной электронно-книжной базой в Балакенском районе, который в этом году выбрана Молодежной столицей Азербайджана.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)