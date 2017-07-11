Назначены судьи ряда апелляционных судов
2017-07-11 18:15 | www.apa.az | 4
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о назначении председателей ряда апелляционных судов.
Как сообщает АПА, Махмудов Тапдыг Шукюр оглу назначен председателем Гянджинского апелляционного суда, Бакташи Саадат Инаят гызы - председателем Сумгаитского апелляционного суда, Агаев Рашадат Ахмед оглу - председателем Ширванского апелляционного суда, Акберов Мубариз Досмамед оглу - председателем Шекинского апелляционного суда.