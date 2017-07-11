Самые дорогие курорты мира – ФОТО

2017-07-11 17:48 | www.oxu.az | 4

Когда приближается пора отпусков, каждый из нас заслуживает отдых в дали от городских будничных дней. На сегодняшний день туристический бизнес очень хорошо развит. Он предлагает туры на различный вкус и кошелек. Но только избранные курорты достойны стать самыми дорогими курортами мира. Для этого необходимо, чтобы они отвечали следующим условиям: приватность отдыха, изумительный пейзаж вокруг отеля, высокий сервис услуг и т.д. Далее рассмотрим некоторые из самых дорогостоящих мест отдыха в мире.

Бора — Бора

Бора — Бора – один из курортов элитного класса. Эти острова расположены в Тихом океане, во Французской Полинезии. Географически архипелаг представляет собой атолл с одним крупным островом и множеством маленьких участков суши на надводной части коралловых рифов, называемых моту. Лес и горы покрывают большую часть атолла, только на неширокой полосе вдоль побережья идеальные условия для проживания на островах. Административно атолл принадлежит Франции.

На атолле прекрасные климатические условия и превосходные пляжи. Французы обустроили эти природные блага и превратили этот архипелаг в центр элитного туризма. К услугам высшего класса относятся: прогулка с аквалангом по коралловому саду, кормление акул и скатов, экстремальная поездка на джипе по пестрому тропическому лесу. Конечно, что такой отдых стоит дорого.



Домики на сваях — это выход из ситуации из-за недостаточности территории для строительства жилья. Аэропорт расположен на одном из моту — до отелей туристов доставляют скоростные катамараны.

Муреа

Муреа — остров во Французской Полинезии. Его называют сестрой Таити. Остров включает в себя массив вулканов, расположенных в виде сердца. А вокруг прекрасные бирюзовые воды.



Муреа собирает на своих просторах массу туристов со всей планеты прежде всего из — за высокого класса отелей, чистых пляжей из белого песка, чудесного кораллового дна, невероятного колорита пейзажей и лагуны, множества увлекательных мероприятий как на воде, так и на суше.

Купание с дельфинами — визитная карточка Муреа. Кроме того для туристов предусмотрены водные прогулки с акулами и леопардовыми скатами на фоне коралловых рифов.

В поселение Tiki village можно познакомиться с аборигенами и узнать об их жизни, быте и культуре, полакомиться деликатесами и насладиться зрелищем танцевального спектакля «огненный танец».

На острове построено эксклюзивное поле для гольфа. 18 лунок не оставят без внимания ни одного любителя этого элитного вида спорта. Все эти особенности делают Муреа одним из самых дорогих курортов в мире.

Багамы

Б́агамы — страна, расположенная на архипелаге в Карибском море. В архипелаг входят более 700 островов и 2500 рифов. Государство входит в состав Британского Содружества. Государством руководит генерал — губернатор.



Багамские острова по своей природе являются отложениями кораллового известняка. Практически вся территория островов представляет собой равнины, за исключением горы Алверния.

На архипелаге мягкий тропический климат. Средняя температура составляет 20 -23 градуса по Цельсию.



Багамы собирают туристов со всего света благодаря приятному климату, белопесчанным пляжам с высокими пальмами, длинным коралловым рифам, чистейшей лазурной воде. Все острова поделены на недешевые курортные зоны. На курортах отдыхающим предлагаются всевозможные виды пляжного отдыха, шоппинга, вкусная деликатесная еда, праздничные развлечения, казино и банковские услуги. Основную часть прибыли стране приносят туристическая и банковская деятельность.

Мальдивы

Мальдивы — государство в Индийском океане, в состав которого входит около 2000 островов.

Из-за близости экватора на островах теплый тропический климат. Средняя температура 26 — 28 градусов по Цельсию, температура воды 24 — 27 градусов по Цельсию на протяжении всего года.



Пляжи с красивыми пальмами, бирюзовые теплые воды, прекрасные коралловые замки с экзотическими морскими жителями превратили Мальдивы в одно из самых дорогих мест для отдыха в мире. Все отели высокого уровня 4-5 звезд, некоторые предназначены для отдыха с детьми.

Туристам предлагаются всевозможные виды пляжного и водного спортивного отдыха, экскурсии по островам, вертолетные прогулки.

На Мальдивах предпочитают отдыхать люди, которые ценят тишину и спокойный отдых. Ну и конечно те, кто без ума от активного спортивного отдыха, такого как серфинг, дайвинг и другие водные виды спорта.

Сейшельские острова

Сейшельские острова — это республика в Индийском океане, которая включает в себя 115 островов. Большую часть островов занимают национальные парки и природные заповедники.

Чистейшие воды океана, огромные пляжи с розоватым песком и волшебным миром подводного королевства с экзотическими жителями вызывают большой интерес. К услугам туристов предложены водные виды спорта и отдыха, экстремальный спорт на парапланах и дельтапланах, путешествие на яхте к необитаемым островам.

Многие отели специализируются на проведении свадебных мероприятий. Ежегодно сюда приезжают влюбленные пары, чтобы зарегистрировать свой брак.

С территории островов запрещено вывозить изделия из черепах, морские раковины и кораллы.



Вы обожаете сказки? Сейшельские острова — это реальная сказка для обеспеченных людей, которую достойно можно отнести к самым дорогостоящим курортам на Земле.

Фиджи

Фиджи — республика в Тихом океане. В ее состав входят 332 острова, и только треть из них обитаема. Острова имеют вулканическое и коралловое происхождение.

Климат на архипелаге океанический тропический, для него характерны мягкость и высокая влажность воздуха. Средняя температура 23 — 26 градусов по Цельсию. Республика очень сильно страдает от тропических циклонов, которые приносят наводнения и оползни.



Большинство островов покрыты самой разнообразной густой растительностью. А вот фауна на архипелаге относительно бедна, зато очень богат мир насекомых.

Фиджи славится своей тропической природой. Длинные песчаные пляжи вдоль побережья, чистая, лучезарная вода с множеством морских обитателей притягивают туристов со всего света, хотя отдых здесь также не дешевый.



Отели расположены практически на каждом обитаемом острове. К услугам отдыхающих предложены бары и рестораны, собственные пляжи с зонтами и лежаками, спа — услуги, всевозможные экскурсии.

Самый популярный вид отдыха на архипелаге — это дайвинг. Кроме того можно покупаться с акулами, поиграть в пляжный волейбол и другие спортивные игры, а для любителей рыбалки предложены все условия для отличного клева.

Виргинские острова

Виргинские острова — архипелаг в Карибском море. Архипелаг включает в себя 60 островов и множество коралловых рифов. Достоинства островов — густая растительность холмов, чистое синее небо, длинные безлюдные песчаные берега, красивейшие закаты.

Климат на островах тропический морской. Средняя температура 26-28 градусов по Цельсию.



На островах представлены все виды тропических растений. Животный мир — обычный для тропических островов.

Раньше этот райский уголок был укрытием для пиратов, а сейчас — это одно из самых дорогих мест для отдыха в мире.

Для туристов предлагаются услуги дайвинга, пляжного отдыха, яхтенного спорта и виндсерфинга.

На архипелаге очень красиво проводятся всевозможные фестивали и праздники. На каждом острове в любое время года местные жители что-нибудь то празднуют. Это могут быть национальные праздники, праздник имени святого или какое — либо государственное событие.

Бали

Бали — курортный остров в Малайском архипелаге. Он имеет вулканическое происхождение и потому богат разнообразным ландшафтом. Коралловые рифы являются защитным сооружением от хищников и позволяют туристам насладиться подводной прогулкой в океанических водах.

На острове очень разноплановые и, конечно, недешевые курорты, а также есть множество храмов, которые притягивают туристов со всей планеты. На юге острова прекрасные курорты с пляжным отдыхом. В центральной части представлены курорты, которые славятся среди туристов возможностью для шоппинга, всевозможными ночными тусовками и ресторанами.

На севере можно заняться дайвингом, серфингом и поплавать с дельфинами. На восточном побережье лучшие курорты для отдыха с семьей. Однако, за время отпуска в 2-3 недели можно побывать на всех самых лучших местах Бали.

Барбадос

Барбадос — остров в Карибском море. На острове очень высокий уровень жизни и развитая туристическая деятельность. Этот остров один из самых сухих и солнечных островов в Карибском море, и, несомненно, относится к самым дорогим курортам в мире.

Все курорты острова очень разноплановые и предлагают своей спектр услуг. На западе расположены курорты для любителей подводного плавания. Эти места облюбовали известные политики, звезды эстрады и другие знаменитости. На востоке острова очень большие волны, поэтому сюда приезжают любители виндсерфинга.

На севере острова расположены самые разнообразные утесы, о которые бьются мощные волны Атлантического океана. Здесь великолепные пейзажи, но в то же время он менее всего заселен.

Туристический сезон длится с декабря по май, с июня начинается сезон дождей.



На острове можно подобрать курорты для отдыха с детьми, молодежного отдыха, есть оздоровительные центры. А также места для любителей романтики — все ваши романтические желания курорты Барбадоса воплотят в реальность.

Гавайи

Гавайи — это архипелаг, состоящий из 8 больших и 12 мелких островов в Тихом океане. Все острова очень отличаются друг от друга. Здесь есть густые тропические леса, застывшая вулканическая лава, красивые сады с изумительными цветами, горные ущелья, быстрые реки с водопадами. Весь этот пейзаж прекрасно украшают бирюзовые воды океана, чистые пляжи с белым песком и алебастровые вершины. На архипелаге расположен самый активный вулкан в мире Килауэа.

Наверное, нет туриста, который бы не слышал о Гавайях. Что и не странно, ведь это одно из самых роскошных курортных мест в мире. На каждом курорте есть свои развлечения для туристов. К ним относятся всевозможные виды спорта как на суше, так и на воде, всевозможные экскурсии с привлечением различной техники, таких как яхта, вертолет, джип. Для любителей спокойного отдыха предложены тихие песчаные пляжи с чистейшей океанической водой.

С.С.

