В Баку сын генерала вновь арестован

2017-07-11 17:52 | www.oxu.az | 4

В Баку сын заместителя начальника Госслужбы по мобилизации и призыву граждан на военную службу, генерал-майора Новрузали Оруджева – Рустам Оруджев избил водителя автобусного маршрута. Инцидент произошел 3 июля.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на haqqin.az, Рустам Оруджев, лишенный права на вождение автомобиля, незаконно находясь за рулем автомобиля BMW с государственным номерным знаком 10-OG-300, нарушил ПДД и натолкнулся на справедливый упрек водителя автобусного маршрута Сенана Самедова.

Глава пресс-службы Генпрокуратуры Азербайджана Эльдар Султанов заявил, что в ответ на возражения водителя автобуса Рустам Оруджев на глазах у пассажиров набросился на него и стал избивать, тем самым совершив противоправные действия.

До этого Р.Оруджев преследовал водителя на протяжении часа.

Напомним, что сын высокопоставленного чиновника не впервые столь неистовым образом нарушает законы. В 2014 году Р.Оруджев сбил пешехода и сбежал с места преступления. Впоследствии его задержали и приговорили к 4 годам лишения свободы. Отбыв треть срока, Р.Оруджев вышел на свободу условно-досрочно. Находясь на поруках, он вновь совершил преступление.

4 июля Управление полиции Бинагадинского района возбудило уголовное дело в отношении Р.Оруджева по статье 221.2.1 УК Азербайджана. Решением суда автохулиган взят под стражу.

Э.А.

