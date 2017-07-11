Счетная палата обеспечила возврат в госбюджет Азербайджана около 5 млн манатов

2017-07-11 16:45 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Счетная палата Азербайджана в результате проведенных в первом полугодии 2017 года проверок обеспечила возврат в госбюджет около пяти миллионов манатов, говорится в сообщении Палаты, распространенном во вторник.

Согласно сообщению, всего в первом полугодии Палатой было проведено 31 контрольное мероприятие, по итогам 14 из которых было принято решение.

"Проверки Счетной палаты в первом полугодии охватили средства на сумму 605,5 миллиона манатов, из которых 402,6 миллиона манатов, или 66,5 процента, составили расходы госбюджета, 88,3 миллиона манатов (14,6 процента) - средства внебюджетных фондов, а 114,6 миллиона манатов (18,9 процента) - доходы от их деятельности. По итогам проверок, проведенных Палатой в отчетный период, в госбюджет Азербайджана возмещено средств на сумму 4,76 миллиона манатов и 13,4 тысячи долларов. Еще 122,6 тысячи манатов были возвращены во внебюджетные фонды", - говорится в сообщении Палаты.

Кроме того, согласно сообщению, в результате проверок в отношении 39 должностных лиц были применены различные дисциплинарные меры.

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(Автор: Анвар Мамедов. Редактор: Ирина Парфёнова)