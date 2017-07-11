Казахстан должен быть готов к угрозе кибератак - президент

2017-07-11 16:54 | www.trend.az | 4

Под председательством Главы государства прошло заседание Совета Безопасности, были обсуждены актуальные вопросы обеспечения кибербезопасности и профилактики терроризма, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Президент Казахстана отметил важность внедрения цифровых технологий в современной жизни, подчеркнув при этом необходимость противодействия киберугрозам и незаконному использованию информационных технологий.

- Информационно-коммуникационные технологии присутствуют во всех сферах жизни человека и государства. Поэтому в своем Послании «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность» я поставил целью развитие цифровых технологий. Это принесет свою пользу, с другой стороны, их внедрение сопровождается угрозой кибератак. Поэтому Казахстан должен быть готов к этому, - сказал Нурсултан Назарбаев.

Глава государства обратил внимание присутствующих на последствия деструктивной деятельности террористических группировок в стране и мире, а также подчеркнул необходимость выстраивания эффективной работы по противодействию им.

В завершение президент Казахстана дал ряд конкретных поручений.