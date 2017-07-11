Трамп решил бороться за проведение Олимпийских игр в США

2017-07-11 18:00 | www.oxu.az | 6

Президент США Дональд Трамп заявил о предпринимаемых его администрацией усилиях в борьбе за право проведения в стране Олимпийских игр.

Как сообщает Oxu.Az, об этом Д.Трамп написал на своей странице в Twitter.

«Упорно работаем над тем, чтобы добиться для Соединенных Штатов права на проведение Олимпийских игр (Лос-Анджелес). Следите за новостями!», - написал Трамп.

Напомним, на проведение 33-их по счёту летних Олимпийских игр в 2024 году претендуют Париж и Лос-Анджелес.

США восемь раз принимали у себя Олимпиаду, по четыре раза зимой и летом. Последние Игры - зимние - прошли в стране в 2002 году.

Н.О.