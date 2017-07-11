В Баку бандиты похитили мужчину

2017-07-11 18:10 | www.oxu.az | 4

В столице четверо молодых людей обвиняются в дерзком похищении человека, совершённом по предварительному сговору.

Как передает Oxu.Az, об этом Sputnik Азербайджан сообщили в правоохранительных органах.

Сотрудники Управления полиции Бинагадинского района в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий задержали четверых предполагаемых членов преступной группировки, похитивших Агаева Неймата Эльхан оглу. Задержаны Рамин Гусейнов, Эльвар Мамедов, Рашад Юсифзаде и Шимрал Мустафаев. Однако это не все члены группы, еще пятеро находятся в розыске, среди них есть одна девушка. Отметим, что в настоящее время материалы уголовного дела, возбужденного по статье 182.2.1 (вымогательство путем применения угроз) Уголовного кодекса АР, переданы в следственное управление Главного управления полиции города Баку (ГУП Баку).

Так, 29 июня в 21:30 указанные лица, находясь перед ночным клубом «R-Club» на улице Мехти Гусейнзаде, что на территории Бинагадинского района, сели в автомобиль Агаева марки BMW с государственными номерами 90 FR 048 и прямо на глазах у прохожих надели ему на голову мешок. Бандиты пригрозили жертве физической расправой. Они отняли у Агаева ключи от его квартиры, мобильный телефон. Затем, проникнув в квартиру Агаева, преступники завладели 38 тысячами долларов США и ювелирными украшениями.

После этого они привезли заложника в кафе «Оскар» в поселке Ахмедли Хатаинского района. Там они его избили. Но на этом злоключения мужчины не закончились. Посадив жертву в машину, похитители привезли его в дом Эльвара Мамедова, где, приставив нож к горлу, потребовали выплатить еще 3 350 манатов. Только после этого они отпустили Агаева.

Пострадавший сразу же обратился за помощью в полицию. В настоящее время по факту ведется расследование и проверка на предмет причастности задержанных к другим совершенным преступлениям.

С.С.

