Глава МИД Марокко планирует посетить Азербайджан

2017-07-11 17:03 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел и международного сотрудничества Марокко Нассер Боурита в конце ноября планирует посетить Азербайджан с визитом, сообщил во вторник Trend дипломатический источник.

В ходе визита состоятся переговоры министра с официальными лицами Азербайджана по перспективам сотрудничества двух стран в политической, экономической и гуманитарной сферах.

Министр иностранных дел и международного сотрудничества, который возглавляет марокканскую сторону в межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, примет участие и в очередном заседании комиссии, которое пройдет в Баку.

Отметим, что в правительствах двух стран отмечают наличие благоприятных условий для развития сотрудничества в экономической сфере, в частности в таких сферах, как сельское хозяйство, туризм, альтернативная и возобновляемая энергия. Стороны планируют активизировать контакты между предпринимателями двух стран и проведение бизнес-форумов для расширения торговых связей.

По данным Государственного таможенного комитета Азербайджана, товарооборот с Марокко в январе-июне 2017 года составил около 1,74 миллиона долларов, увеличившись по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года на 566,51 тысячи долларов, или на 48,2 процента.

(Автор: Себа Агаева. Редактор: Ирина Парфёнова)