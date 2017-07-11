На территории Гызылагаджского заповедника произошел пожар

2017-07-11 17:06 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Во вторник около 14:00 на территории Гызылагаджского государственного природного заповедника произошел пожар.

Как сообщили Trend в пресс-службе министерства экологии и природных ресурсов (МЭПР), из-за ветра за короткое время огонь охватил территорию площадью три гектара.

Для тушения пожара, причины которого пока неизвестны, на место происшествия прибыли сотрудники местных структур МЭПР и МЧС.

В настоящее время для тушения пожара принимаются оперативные меры.

(Текст: Талех Агавердиев. Редактор: Ирина Парфёнова)