На территории Гызылагаджского заповедника произошел пожар
2017-07-11 17:06 | www.trend.az | 3
БАКУ /Trend/ - Во вторник около 14:00 на территории Гызылагаджского государственного природного заповедника произошел пожар.
Как сообщили Trend в пресс-службе министерства экологии и природных ресурсов (МЭПР), из-за ветра за короткое время огонь охватил территорию площадью три гектара.
Для тушения пожара, причины которого пока неизвестны, на место происшествия прибыли сотрудники местных структур МЭПР и МЧС.
В настоящее время для тушения пожара принимаются оперативные меры.
(Текст: Талех Агавердиев. Редактор: Ирина Парфёнова)