Тысячи верблюдов стали жертвами конфликта Катара с арабскими странами

2017-07-11 18:50 | www.oxu.az | 4

Тысячи верблюдов, принадлежащих катарцам, погибли от жажды после того, как власти Саудовской Аравии потребовали убрать стада со своей территории.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает The Independent.

«Я вернулся из Саудовской Аравии. Я видел своими глазами более 100 мертвых верблюдов, валяющихся на дороге, а также сотни сдохших овец», - рассказал владелец стада Хусейн Аль-Марри. По разным оценкам, за последние дни при возвращении в Катар погибли от 12 до 25 тысяч верблюдов.

Катарские власти решили помочь фермерам и организовали возле границы специальное стойбище, где содержатся около восьми тысяч «кораблей пустыни», которым подвозят воду и пропитание. За состоянием животных следят ветеринары. В Министерстве окружающей среды сообщили, что в ближайшее время организуют несколько дополнительных загонов.

До введения санкций катарские фермеры имели возможность размещать своих сельскохозяйственных животных на территории соседнего королевства.

Н.О.