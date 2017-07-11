Чилийский сенатор осудил провокацию Армении в селе Алханлы

2017-07-11 18:50 | www.apa.az | 4

Член сената Чили осудил провокацию Армении в селе Алханлы, в результате которой погибли мирные граждане.

Как сообщили АПА в МВД, письмо, в котором была выражена поддержка азербайджанскому народу и содержалось осуждение действий Армении, поступило в посольство Азербайджана в Чили.

В письме руководителя группы дружбы между Азербайджаном и Чили, сенатора Ивана Морейры выражаются соболезнования азербайджанскому народу в связи с гибелью гражданского населения. Сенатор назвал произошедшее в Алханлы терактом и резко осудил его.